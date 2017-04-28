Barzani Duyurdu: Bugün İstanbul'da Erdoğan'la Görüşeceğim
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi için İstanbul'a gelen Kuzey Irak Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 oturumuna katılmak üzere İstanbul' a gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani bugün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini belirtti.
Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017 oturumuna Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Doğal Kaynaklar Bakanı Aşti Hawrami ile birlikte katılıyor.