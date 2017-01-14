Barut Fıçısı

" İçinde barut bulunan bir fıçı asla tehlikeli değildir;tehlikeli hale gelişi bir ateşleme sonucu her an bir patlamaya dönüşebilmesiyle başlar."



Hiç yoktan nedenlerle sille tokat dövüşen,birbirlerine silah çeken,sefalet ve umutsuzluktan sıyrılmaya çalışan Balkan halkının tuhaf öykülerini konu alan oyun kaotik bir atmosferde geçmektedir.



Yazarı : Dejan DUKOVSKİ



Çevirmenler : Bilge EMİN & Yıldıray ŞAHİNLER



Yönetmen : Murat SARI



Oynayanlar : Ekim Sanat Oyuncuları



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur