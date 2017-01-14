Barut Fıçısı

" İçinde barut bulunan bir fıçı asla tehlikeli değildir;tehlikeli hale gelişi bir ateşleme sonucu her an bir patlamaya dönüşebilmesiyle başlar."
Hiç yoktan nedenlerle sille tokat dövüşen,birbirlerine silah çeken,sefalet ve umutsuzluktan sıyrılmaya çalışan Balkan halkının tuhaf öykülerini konu alan oyun kaotik bir atmosferde geçmektedir.
Yazarı : Dejan DUKOVSKİ
Çevirmenler : Bilge EMİN & Yıldıray ŞAHİNLER
Yönetmen : Murat SARI
Oynayanlar : Ekim Sanat Oyuncuları
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur
Kaynak: Etkinlik.io