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Barut Fıçısı

Barut Fıçısı

" İçinde barut bulunan bir fıçı asla tehlikeli değildir;tehlikeli hale gelişi bir ateşleme sonucu her an bir patlamaya dönüşebilmesiyle başlar.

Barut Fıçısı

" İçinde barut bulunan bir fıçı asla tehlikeli değildir;tehlikeli hale gelişi bir ateşleme sonucu her an bir patlamaya dönüşebilmesiyle başlar."

Hiç yoktan nedenlerle sille tokat dövüşen,birbirlerine silah çeken,sefalet ve umutsuzluktan sıyrılmaya çalışan Balkan halkının tuhaf öykülerini konu alan oyun kaotik bir atmosferde geçmektedir.

Yazarı : Dejan DUKOVSKİ

Çevirmenler : Bilge EMİN & Yıldıray ŞAHİNLER

Yönetmen : Murat SARI

Oynayanlar : Ekim Sanat Oyuncuları

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur

Kaynak: Etkinlik.io

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