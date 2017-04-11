Barut Aracılığıyla Yapılan Tablolar Büyük İlgi Görüyor

Sanat dünyasında kullanılan materyallerin skalası günden güne genişlerken, son olarak barut da sanatın bir parçası oldu. Danny Shervin adındaki sanatçı sanata farklı bir boyut getirdi.



Boya kullanmak yerine barut kullanarak çizdiği resimleri en sonunda ateşe veriyor ve ortaya farklı bir dokuya sahip tablolar çıkıyor.



Sanat çalışmalarını "Paint with Gunpowder" adı ile internet üzerinden alıcılarına ulaştıran sanatçının tabloları 35 dolardan başlıyor.



Yaklaşık 12 ila 17 cm arasında değişen tablolara uyguladığı farklı teknik ile sosyal medyada ilgi görmeye devam eden Sherving, sanata farklı bir bakış açısı getirdiği için de mutlu olduğunu dile getiriyor. Sanatçı, genellikle Grand Teton Ulus Park'ı figürlerini tabloya adapte ediyor.