Barton'a 18 Ay Futboldan Men Cezası

İngiltere Premier Lig takımlarından Burnley'de oynayan orta saha oyuncusu Joey Barton, bahis olayına karıştığı gerekçesiyle 18 ay men cezası aldı.



İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İngiliz oyuncunun bahis olaylarına karıştığı için 18 ay süreyle tüm futbol faaliyetlerinden men edildiği ve 30 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Barton'ın, 26 Mart 2006-13 Mayıs 2016 tarihlerinde oynanan futbol karşılaşmalarında 1260 kez bahis olaylarına karıştığı öne sürülüyordu.



Kariyerinde Manchester City, Newcastle United, Marsilya ve Rangers gibi ekiplerde de forma giyen Barton, Burnley ile bu sezon 18 maça çıkıp bir gole imza attı.