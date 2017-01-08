Bartın Valisi Dirim'den Kar Tatili Açıklaması

Bartın'da etkili olan kar yağışı sonrasında Vali Nusret Dirim'den kar tatili açıklaması geldi.



Bartın Valisi Nusret Dirim, yoğun kar yağışı nedeniyle Kurucaşile ilçesi merkez ve köylerinde okulların 9 Ocak Pazartesi günü 1 gün tatil edildiğini açıkladı. Bartın il geneli için ise ilerleyen saatlerde tatil konusunda değerlendirme yapılacağını belirten Vali Dirim, bir değişiklik olursa bilgilendirme yapılacağını açıkladı. - BARTIN