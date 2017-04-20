Bartın Valisi Dirim'den İnceleme

Bartın Valisi Nusret Dirim, Ecikler, Tasmacı ve Köyyeri köyü grup yolunda incelemelerde bulundu.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış'ın da yer aldığı incelemede köy muhtarlarıyla bir araya gelen Dirim, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol genişletme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Çalışmalara muhtar ve köy halkının da destek vermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Dirim, "Desteklerinden dolayı muhtarlarımıza ve bölge halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah çalışmalarımızı sizin de desteğinizle hızlandırıp bir an önce bitmesini sağlayacağız. Bu süreçte canla başla çalışan il özel idaresi yol ve ulaşım hizmetleri personeline de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.