Bartın Valisi Dirim'den Başkan Ak'a Nezaket Ziyareti

Bartın Valisi ve eski Keçiören Kaymakamı Nusret Dirim, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Başkan Ak'ın makamında gerçekleşen ziyarette Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Keçiören Müftüsü İhsan İlhan da yer aldı. 2012 yılından 2016 yılının Haziran ayına kadar Keçiören Kaymakamlığı görevini yürüten Dirim, bu dönemde birlikte çalıştığı Başkan Ak ile eski günleri yad etti. Keçiören Metrosu'nun tamamlanarak hizmete açılmasından dolayı "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Dirim, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi meydanlara inerek milli iradeye sahip çıkan kahraman Keçiörenliler ile gurur duyduğunu da ifade etti. Başkan Ak da Dirim ile son derece uyumlu bir çalışma dönemi geçirdiklerini, birlikte başarılı hizmetlere imza attıklarını dile getirerek, "Bartın Valisi olarak da aynı başarıyı sürdüreceğinize inanıyorum" dedi. - ANKARA