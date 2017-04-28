Bartın Üniversitesi Rektörü Uzun'dan Ziyaretler

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Valisi Nusret Dirim ve Belediye Başkanı Cemal Akın'ı makamlarında ziyaret etti.



Vali Dirim ziyarette Bartın'ın 1991'de il olmasının ardından yaşadığı en önemli gelişmelerden birinin kentte üniversitenin kurulması olduğunu söyledi.



Uzun'a görevinin hayırlı olmasını dileyen Dirim, "Şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynayan üniversitemizle valilik olarak, sürekli işbirliği içinde olacağımızı belirtmek istiyorum." dedi.



Uzun daha sonra Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyareti etti.



2008'de kurulan üniversitenin birçok başarı elde ederek bugünlere geldiğini belirten Rektör Uzun, "Üniversitemizde çeşitlilik ve özgünlük ilkelerini gözeterek kalite kültürünü yerleştireceğiz. Bunu yaparken öğrencilerimiz ve personelimizle işbirliği içinde olmanın yanında şehrimizle de etkileşim içerisinde olacağız." diye konuştu.