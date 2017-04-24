Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Atanan Prof. Dr. Uzun Göreve Başladı
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Uzun göreve başladıBARTIN - Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Ramazan Kaplan'dan devraldı.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Uzun göreve başladı
BARTIN - Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Ramazan Kaplan'dan devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Orhan Uzun, düzenlenen törenle görevine başladı. Yoğun katılımın olduğu törende konuşan Kurucu Rektör Prof. Dr. Ramazan Kaplan, "Biz burada 2008'de meşakkatli bir yolculuğa başladık. Meşakkatli bir yolculuktu, çünkü üniversitemizde Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı bir fakülte, bir meslek yüksekokulu vardı. 2008'de biz buraya geldikten sonra en önemli girişimlerimizden birisi çağdaş, yeni ve üniversitenin ihtiyacını karşılayacak bir kampüs alanı oluşturmak oldu. Bugün görüyoruz ki vatandaşlarımızdan ve şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizden aldığımız izlenimler odur ki çok yüksek derecede isabet kaydetmişiz. Sizin de yakından gördüğünüz, takdir ettiğiniz gibi üniversitemiz şehrin giriş ve çıkışında bir ayna konumundadır" dedi.
"Bartın Üniversitesi ilk 10'da"
Üniversitenin bilime katkısının çok önemli olduğunu söyleyen Kaplan, "URAP tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmada çıkan sonuçta Türkiye'de öğretim üyesi başına düşen yayın bakımından tüm üniversiteler içerisinde ilk ondayız. Bu sıralamaya ülkemizin gelişmiş, ünlü üniversiteleri dahildir. Bu başarıyı yakalayan öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum. 6 yıllık bir üniversitenin tüm üniversiteler içerisinde ilk 10'a yerleşmesi akademik yayın bakımından dikkate değer bir durumdur" diye konuştu.
Üniversitenin yeni göreve başlayan Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a hitap eden Kaplan, "Siz bugün önemli bir görev üstlendiniz. Bartınımızın hizmetinde olmaya geldiniz. İnşallah üniversitemizi geldiği noktadan daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. İşiniz zor. Zorlukların yanında kolaylıklar da var. Ben hem Bartın'ın hizmetinde hem de üniversitemizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bundan hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Birikimlerinizi ve tecrübelerinizi üniversitemize aktaracaksınız. Sizin başarınız bizim başarımızdır. Biz sizin başarınızla iftihar edeceğiz" dedi.
Yeni görevin Rektör Uzun'a hayırlı olmasını dileyen Kaplan, "Her yeni eskir. Her çocuk genç olur ve hayatı son bulur. Biz bugün öyle bir tatlığı paylaşıyoruz ki, Allah'a hamdolsun alnımızın akıyla görevi devrediyoruz. Geldiğimiz nokta açık ve net bellidir. Bizim hiçbir şeyi söylememize gerek yok. Biz sussak bile eserlerimiz konuşacak. Bu destan, bu şarkı ilelebet söylenecek. İnşallah bundan sonrası ülkemiz için hayırlı olur. 2008'de göreve geldiğimizde o gün Başbakanımız ve bugün de Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Buraya gelmemin vesilesi kendileridir. Herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Cübbesini Rektör Kaplan giydirdi
Yapılan konuşma sonrası Rektör Uzun'a Kaplan tarafından cübbe giydirildi. Yoğun katılımın olduğu törende Kaplan, uzun süre alkışlandı. Devir teslimin gerçekleştirilmesinin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevi şahsıma tevdi edilmeme vesile olan ve güvenlerine mazhar olduğum başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın YÖK Başkanımıza ve çok değerli YÖK üyelerimize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.
Bir üniversite kurmanın, fiziki, idari ve akademik anlamda yeni bir sistem oluşturmanın oldukça zor olduğunu belirten Rektör Uzun, "Sayın Rektörün önderliğinde bu zorlu süreci birlikte omuzlayarak üniversitemizi bugünlere taşıdınız. Emekleriniz asla unutulmayacak, daima minnet ve şükranla yad edilecektir. Bu itibarla başta Rektör Prof. Dr. Sayın Ramazan Kaplan olmak üzere üniversitemizi kurulduğu günden bugünlere getiren, yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
"Geleceği birlikte şekillendireceğiz"
Üniversite öğrencilerine seslenen Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi ailesinin en önemli üyeleri olan sizlerle yeni ufuklara birlikte yürüyeceğiz. Çıktığımız bu yolculukta iki günümüzün aynı olmasına asla izin vermeyecek bir anlayışla geleceği birlikte şekillendireceğiz" diye konuştu.
Törene Bartın Valisi Nusret Dirim, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Vedat Selvitop, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, il yöneticileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.