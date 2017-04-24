Bartın Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce yaptığı atamayla Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Burhan Uzun, görevi Prof. Dr. Ramazan Kaplan'dan devraldı.



Uzun'un göreve başlaması dolayısıyla Bartın Üniversitesi Konferans Salonu'nda devir teslim töreni düzenlendi.



Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Uzun, kendisini zor bir görevin beklediğini, kuruluş sürecini büyük ölçüde tamamlayan üniversiteyi daha iyi noktalara taşımak için azim ve kararlılık içinde olacaklarını belirtti.



Yeşil ile mavinin kucaklaştığı Karadeniz'in incisi Bartın'ın genç ve dinamik üniversitesinde rektör olarak görev yapacak olmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Uzun, şöyle konuştu:



"Mensubu olmaktan övünç duyulan, bulunduğu kent ile bütünleşmiş, yüksek kalitede eğitim veren, gençlerimizi bilgi ile donatırken onlara araştırma ruhu aşılayan, ürettiği katma değeri Bartın ile paylaşan bir eğitim kurumu oluşturma hedefini sürdürülebilir kılmak için, ortak aklı harekete geçirerek tüm iç ve dış paydaşlarımızla var gücümüzle çalışacağız. Bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve aldığımız bayrağı daha ileri noktalara taşımak için tüm gayretimizle çalışacağız."



Prof. Kaplan da üniversitenin kurulduğu 2008'de göreve atanmasıyla tatlı ve meşakkatli bir yolculuğa başladıklarını dile getirdi.



Göreve başladığında en önemli işlerinden birinin üniversitenin yeni, çağdaş bir kampüs alanı oluşturmaya başlamak olduğunu dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:



"Bu gerçekten zorlu bir süreçti. Uzun bir arayıştan sonra Kutlubey Yazıcılar köyü mevkisindeki bin 171 dönümlük alan kampüs olarak belirlendi. Şu anda bu kampüsümüz, hem şehrimizin girişinde, hem çıkışında bir ayna konumundadır. Yine 2 bin 100 öğrenciden 15 bin öğrenci sayısına ulaşan üniversitemiz nitelik olarak da büyük bir gelişme kaydetmiştir. Öğretim elemanlarımızın proje ve yayın sayısı bakımından üniversiteler arasındaki sıralamada başarılı bir yerimiz olduğu birçok kuruluş tarafından da belgelenmiştir. Görevi devralan meslektaşımın başarısı bizim başarımız, ülkemizin başarısı olacaktır. Ben de her zaman gerek üniversitemizin, gerekse Bartın'ın hizmetinde olmaya devam edeceğim."



Prof. Dr. Kaplan, yeni Rektör Prof. Dr. Uzun'a tebriklerini sunarak rektörlük cübbesini giydirdi ve çiçek takdim etti.