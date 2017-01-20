Bartın Üniversitesi Kutlubeyyazıcılar Kampüsü Tanıtım Gezisi - Bartın

Bartın Üniversitesinin yapımı yeni tamamlanan Kutlubeyyazıcılar Kampüsü, protokol üyelerince incelendi.



Bartın Valisi Nusret Dirim ve protokol üyeleri, kampüste yer alan Mimar Sinan Dersliği, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Edebiyat Fakültesi İdari Binası, Mehmet Akif Ersoy Dersliği, üniversite kütüphanesi gezdi.



Vali Dirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kutlubeyyazıcılar Kampüsünün artık Bartın Belediyesinin mücavir alanı içerisinde yer aldığını söyledi.



Bartın Üniversitesinin 15 bin öğrenci mevcuduyla kent için çok önemli bir olgu olduğunu vurgulayan Dirim, şöyle konuştu:



"Bartın Üniversitesi Türkiye'de hak ettiği yeri bulacaktır. Ağdacı Kampüsünde de bildiğim kadarıyla birtakım birimleri çalışmaya devam edecek ama bu bölge tabi Bartın'ın gelişmeye çok müsait bir bölgesi. İlerde Bartın, üniversiteye doğru büyüyüp gelişecek. Aynı zamanda burası belediye mücavir alanı sınırlarına da alındı. Bunun için gerekli protokolleri de imzaladık. Artık burası Bartın Belediyesinin bir parçası ve belediyenin hizmet alanı içerisinde. Her türlü hizmet alanını belediye yapacak. Belediyemiz ileride bu bölgede çok büyük çalışmalar yapacaktır. Ayrıca kampüsümüzde Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük camisi de inşa ediliyor. Bunun da kısa sürede bitmesini bekliyoruz."



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan da kampüsün bin 171 metrekarelik bir alan üzerine kurulduğunu ifade etti.



Kampüsün yapımına şu ana kadar 104 milyon lira harcandığını anlatan Kaplan, şunları söyledi:



"Şu anda kampüsümüzde dersler başladı. Fakültelerimiz taşınmaya başladı. Haziran ayında Ağdacı Kampüsündeki bazı fakültelerimiz yine buraya gelecekler. Cumhuriyet Lisesinde ders yapmakta olan Sağlık Meslek Yüksekokulumuz buraya taşınacak. Burada kademe kademe yerleşim, gelişim ilerlemiş olacak. Binalarımız hakkında kısa bilgiler vermek gerekirse binalarımız gerçekten standartları yüksek binalardı. Öğrencilerimizin geldikleri zaman üniversitede okudukları fikrini kendilerine kuvvetle duyuracak binalarımızdır. Tabi ki biz bunların yapılmasına görevliler olarak vesile oluyoruz. Ama şunu iftiharla ifade etmek istiyorum ki devletimizin gücü, imkanları bu binaları artık bu şekilde yapma noktasındadır."



Tanıtım gezisine, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Osman Arslan, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Birol Cangi, SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsetter Bayram, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık katıldı.