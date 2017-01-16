Bartın Üniversitesi Çıtayı Yükseltti

İhlas Haber Ajansı Bartın Muhabiri Mustafa Kurt, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan'ı ziyaret etti.



Bartın Üniversitesi Rektörü Kaplan'ı makamında ziyaret eden Kurt, İHA'nın kuruluşundan bugüne gelişimini sürecinden bahsetti. İHA'nın sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın önemli haber ajanslarından biri olduğunu da kaydeden Kurt, ajansın projeleri hakkında bilgiler paylaştı.



Rektör Kaplan ise konuşmasında basının halkın gerçekleri öğrenmesi, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine önemli katkıları olduğunu vurguladı. Bartın Üniversitesi'nin öğrenci başına düşen kapalı ve açık alan miktarını 24 kat artırdığını da ifade eden Rektör Kaplan, "Üniversitemizin kurulduğu 2008 yılından bu yıla kadar 86 bin 403 metrekare kapalı alan inşa edilmişken açık alan miktarı ise 1 milyon 162 bin 781 metrekareye ulaşmıştır. Böylece öğrenci başına düşen kapalı alan miktarı 9 metrekare, açık alan miktarı 88 metrekareye yükselmiştir" dedi.



Bartın Üniversitesi akademik anlamda üst sıralarda yer aldığını da aktaran Rektör Kaplan, "Üniversitemiz 8 yıllık süreç içerisinde niceliksel gelişiminin yanında akademik performans değerlendirmelerinde de ön sıralarda yer almıştır. İftiharla belirtmeliyim ki akademisyenlerimizin proje, araştırma, yayın, patent gibi faaliyetlerini desteklemek amacıyla uygulanan akademik teşvik sıralamalarında üniversitemiz 2015 yılında devlet üniversiteleri arasında ilk 10'da yer almayı başarmıştır. Üniversitemizin ileriki yıllarda bu sıralamalarda daha üstlerde yer alacağını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim" diye konuştu. - BARTIN