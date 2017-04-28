Bartın Otomobilin Çarptığı Üniversite Öğrencisi Yaralandı
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandıBARTIN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Yetmez ağır yaralandı.
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı
BARTIN'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Ömer Yetmez ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yetmez'e, koşarak yolun karşısına geçmek isterken hızla seyreden K.B. yönetimindeki 74 AD 296 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 metre havalanarak yere düşen Yetmez ağır yaralandı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yetmez'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaylla ilgili soruşturma başlatıldı.