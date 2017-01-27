Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bartın merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü tutuklandı.



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 19 Ocak'ta Bartın, Ankara ve Niğde'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve "abla" oldukları iddia edilen H.Ö, H.K, ve C.B. isimli kadınlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



11 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.