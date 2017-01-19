Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 14 kişi yakalandı.
FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın merkezli Ankara ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bartın Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 14 kişi yakalandı.
Bartın merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik olarak düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 14 kişi yakalandı.
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