Bartın'da FETÖ/PDY kapsamında adliyeye sevk edilen Bartın Halk Sağlığı eski müdürü serbest bırakıldı.
Bartın'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Bartın Halk Sağlığı eski Müdürü A.D., adliyeye sevk edildi. Bartın'da 4 yıl Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yapan A.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BARTIN
Bartın Halk Sağlığı Eski Müdürü Serbest Bırakıldı
Bartın’da FETÖ/PDY kapsamında adliyeye sevk edilen Bartın Halk Sağlığı eski müdürü serbest bırakıldı.
Bartın'da FETÖ/PDY kapsamında adliyeye sevk edilen Bartın Halk Sağlığı eski müdürü serbest bırakıldı.
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