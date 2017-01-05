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Bartın Halk Sağlığı Eski Müdürü Serbest Bırakıldı

Bartın Halk Sağlığı Eski Müdürü Serbest Bırakıldı

Bartın’da FETÖ/PDY kapsamında adliyeye sevk edilen Bartın Halk Sağlığı eski müdürü serbest bırakıldı.

Bartın Halk Sağlığı Eski Müdürü Serbest Bırakıldı

Bartın'da FETÖ/PDY kapsamında adliyeye sevk edilen Bartın Halk Sağlığı eski müdürü serbest bırakıldı.

Bartın'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Bartın Halk Sağlığı eski Müdürü A.D., adliyeye sevk edildi. Bartın'da 4 yıl Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yapan A.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BARTIN

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