Bartın Emniyeti, Kaçakçılığa ve Uyuşturucuya Geçit Vermedi

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılığa ve uyuşturucuya geçit vermedi.



Bartın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 20 karton kaçak sigara, bin adet gümrük kaçağı sigara paketi ve 200 adet bandrolsüz doldurulmuş sigara ele geçirilerek 1 şahıs hakkında kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. Bartın Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri Bartın'da pazarlayacağı bilgisine ulaşılan B.A.M. isimli şahıs il merkezinde 110 adet exctacy hap ve bir miktar Sentetik kannabinoid maddesi ile yakalandı. B.A.M. hakkınd "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı. Bartın'da son 15 gün içerisinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan üç şahıs tutuklandı. - BARTIN