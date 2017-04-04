Bartın'daki Darbe Girişimi Davası

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlamasıyla haklarında dava açılan, aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşun da bulundu 2'si tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya 18 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.



Tutuklu sanık eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu, savunmasında, FETÖ ile bu yaşına kadar hiçbir bağlantısının bulunmadığını, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in darbe girişiminin içinde olmaması halinde, kendisinin de yargılanmayacağını iddia etti.



Kopoycu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde birlikte çalıştığı tüm personeline kefil olduğunu ifade ederek, "Ben bütün personelime güveniyorum. Hiçbiri kanunsuz emir uygulamadı. Benden habersiz hiçbir şey yapmadılar. Telefon kayıtlarına bakılınca hep beni aramışlardır, ben de onları aramışımdır. Başka hiç kimseyi aramazlar. O akşam tamamen güvenlik faaliyetleri içindeydik." diye konuştu.



TCSG 22 bot komutanı tutuklu sanık Üsteğmen Emre Dündar da darbe girişimi gecesi Kopoycu tarafından Bartın Limanı'nın güvenliği için görevlendirildiğini, hiçbir kanunsuz emri vermediğini ve almadığını savundu.



Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.



Sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.