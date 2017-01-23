Bartın'da Yol İyileştirme Çalışmaları

Bartın Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kentte bozulan yollar asfaltla kaplanıyor.



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, zamanla bozulan yollarda iyileştirme çalışmalarının yapıldığını belirtti.



Ekiplerin düzenli olarak bozulan yollarda sık sık asfaltlama çalışması yaptığını aktaran Akın, açıklamasında şunları kaydetti:



"Zamanla bozulan, hasar gören yollarda ekiplerimiz sık sık bakım onarım çalışmaları yapıyor. Şu anda da ekiplerimiz hava koşulları nedeniyle hasar gören Ağdacı Mahallesi üniversite yolunda soğuk asfalt ile tamir çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımıza sıkıntısız ulaşım imkanı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz."