Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Ağdacı Mahallesi Perşembeliler Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başlandığını bildirildi.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerince kent merkezindeki Ağdacı Mahallesi Perşembeliler Sokak'ta gerçekleştirilen su hattı çalışmasının tamamlanmasının ardından yol düzenleme çalışmaları başlatıldığını belirtti.
Su hattındaki yenileme çalışmalarının sonrasında sokak düzenleme çalışmalarına başladıklarını aktaran Akın, "Ağdacı Mahallesi Perşembeliler Sokak'ta gerçekleşen su hattı yapım çalışmalarında hasar gören araç yolu ekiplerimiz tarafından fuller malzemelerle yeniden düzenleniyor. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet imkanı sunacağız." ifadelerini kullandı.
Bartın'da Yol Düzenleme Çalışmaları
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Ağdacı Mahallesi Perşembeliler Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başlandığını bildirildi.
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Ağdacı Mahallesi Perşembeliler Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başlandığını bildirildi.