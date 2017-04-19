Bartın'da Yaya Kaldırımı İhalesi

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Hasankadı, Abdibaşa beldeleri ile Ulus ilçe girişlerinde yaya kaldırımı ihalesinin 21 Nisan'da yapılacağını bildirdi.



Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları ağına dahil olan ilçe ve beldelerin şehir girişlerine kaldırım yapılarak yayaların ulaşım güvenliğinin daha güvenli hale getirileceğini belirtti.



İhalenin, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce yapılacağını aktaran Tunç, şunları kaydetti:



"Hasankadı, Abdibaşa beldesi ile Ulus şehir girişlerinde yaya kaldırımı ihalesi 21 Nisan'da yapılacak. Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünce 21 Nisan'da gerçekleştirilecek ihale kapsamında 14 bin metrekare beton parke yapılacak."