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Yaşlı Adam, İki Ayının Saldırısına Uğradı

Yaşlı Adam, İki Ayının Saldırısına Uğradı

Bartın'da bahçesindeki arı kovanlarını kontrole giden 81 yaşındaki Mustafa Demir, kendisine saldıran iki ayının elinden köpeklerinin yardımıyla yaralı olarak kurtuldu.

Yaşlı Adam, İki Ayının Saldırısına Uğradı

Bartın'ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki şahıs, bahçesindeki arı kovanlarına bakmaya gittiği sırada 2 ayının saldırısına uğradı.

ARI KOVANLARINA BAKMAYA GİTMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyü Düzören Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mustafa Demir, bahçesindeki arı kovanlarına bakmaya gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı.

KÖPEKLERİ SAYESİNDE YARALI KURTULDU

Yaşlı adam ayılardan köpekleri sayesinde yaralı olarak kurtuldu. Bacaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SEDEY ÜZERİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Hastanede sedye üzerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan yaşlı adam, kovanlara bakmaya gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradığını söyledi.

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