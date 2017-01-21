Bartın'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın İl Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şubeye bağlı ekiplerin yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktıkları belirtildi.



Açıklamada şunlara yer verildi:



"Ocak ayı itibariyle ülkemiz genelinde olduğu gibi Bartın'da da zorlu kış şartları ve yoğun kar yağışı sebebiyle bilhassa yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması sonucu yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.



Beslenme sıkıntısını gidermek maksadıyla yeni yılın ilk günlerinde Kumluca beldesi ve civar köylerin kırsal alanlarında yemleme faaliyetleri gerçekleştirildi.



Yaban hayvanlarının kış aylarındaki yem ve yiyecek sıkıntılarını gidermek maksadıyla gerçekleştirilen yemleme faaliyetleri İl Şube Müdürlüğünce hız kesmeden devam edecek."