Bartın'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

BARTIN'da, karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Ekipler, Kumluca, Sökü, Arıt ve Zoni yaylalarına yem, buğday, parçalanmış et ve sebze bıraktı.



Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlksen Ateşoğlu, yem bırakma işlemini her yıl gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle dedi:



"Kar yağışı sonucunda hayvanların beslenmesinin zorlaşıyor. Bunu engellemek için doğaya yem bırakıyoruz. Yaban hayvanların beslenmesine yardımcı oluyoruz. Kar koşulları devam ettiği sürece Şubat ve Mart aylarında yemleme çalışmalarımız devam edecek. Her hafta sonu veya ihtiyaç duyulduğu zaman bu yemleme yapılacak."



- Bartın