Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılacağı ihbarı üzerine İstanbul'dan kente gelen bir otomobilde arama yaptı.



Yapılan aramada 110 adet ecstasy hap ile bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan B.A.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.



Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince kent merkezinde yapılan operasyonda 20 karton kaçak sigara, 1000 adet gümrük kaçağı sigara paketi ve 200 adet bandrolsüz doldurulmuş sigara ele geçirildiği ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.