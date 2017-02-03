Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbarı değerlendiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli A.A.T'nin üzerinde yapılan aramada, 19 uyuşturucu hap, 2 paket halinde esrar ele geçirildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ticaret, Bartın, Esrar