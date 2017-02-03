Bartın'da "Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu" Projesi

Bartın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsettar Bayram, Bartın'ın Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında proje uygulanacak iller arasına alındığını bildirdi.



Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, projenin, kırsal alanda yoksullukla mücadele, gıda üretiminin artırılması, yeni iş ve gelir imkanlarının sağlanması, refahı yükseltici, istihdamı artırıcı ve iç göçü engelleyici gibi konuları desteklediğini ifade etti.



Şubat itibariyle söz konusu projenin fizibilite çalışmalarının tamamlanacağını aktaran Bayram, şunları kaydetti:



"İlimizde özellikle yüksek kesimlerde ürün çeşitliliğini, istihdamı, geliri ve dolayısıyla refahı arttırıcı her türlü projeyi ve proje fikirlerini bekliyoruz. İlimizin kalkınması için uygun projeler değerlendirilmeye alınacaktır. Daha önce bu tür projeler Sivas, Erzincan, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te de uygulanmıştır. Bu programın ilimiz için hayırlı olmasını diliyor, faydalı ve verimli geçmesi için muhtarlıklarımızın, kurumlarımızın, STK'larımızın, çiftçi ve girişimcilerimizin katkılarını bekliyoruz."