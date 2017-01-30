Bartın'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bedil köyü civarında Ayhan Keskin idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, sürücüyle otomobilin içinde sıkışan Songül Keskin (46) ve Onur Keskin (16), AFAD ve İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Songül Keskin'in, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.