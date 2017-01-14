Bartın'da Trafik Kazası 2 Yaralı

Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Çayırlar mevkinde meydana gelen trafik kazsında Feride P. idaresindeki 78 SF 561 plakalı otomobil Karabük-Bartın istikametinde seyir halinde iken kavşaktan çıkan İbrahim Ç. idaresindeki 67 DD 230 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BARTIN