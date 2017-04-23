Bartın'da taşan dereler nedeniyle ilçe yolu ile iki köy yolu kapandı



BARTIN'da iki gündür etkili olan yağmur yağışının ardından taşan dereler nedeniyle Kurucaşile yolu ile iki köy yolu ulaşıma kapandı.



Bartın'da iki gündür etkili olan yağmur yağışı yaşamı olumsuz etkilerken kentte metrekareye 20 kilogram yağış düştü. Yağmur sonrası Kurucaşile ilçesi'nde Karaman Köyü köprüsünün yapımı nedeniyle araçların kullandığı alternatif yol derelerin taşmasıyla sular altında kaldı. İlçeye giden yol ulaşıma kapanırken İl Özel İdare ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Yağmur nedeniyle ilçeye bağlı Aydoğmuş Köyü ile Amasra'nın Göçgündemirci Köyü'nün yolları da taşan dereler nedeniyle ulaşıma kapandı.



Ekiplerin yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bartın Valisi Nusret Dirim, "13 Ağustos'da yaşanan sel felaketinde Karaman köprüsü yıkılmıştı. Yeni köprü yapım çalışmaları nedeniyle menfezlerle yapılan alternatif yolda sel suları yükselince ulaşım kapandı. Bartın Kurucaşile yolundaki ulaşımı sağlanması için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca derelerin taştığı köylerde de İl Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Bartın genelinde bazı köylerimizin yollarında heyelanlar mevcut. Karayolları ekipleri 24 saat esasına göre nöbetteler ve anında müdahale ediyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamadık" dedi.