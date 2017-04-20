Bartın'da Tarımsal Üretime Destekler Sürüyor

Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın'da desteklemelerden faydalanarak üretim yapan çiftçileri ziyaret etti.



Bartın Valisi Nusret Dirim, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulsetter Bayram, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Emine Sancar, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Merve Şen Kul, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yaşar Çırak ve teknik personelin katılımıyla Hocaoğlu köyünde 2016 yılında "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" uygulamalarından faydalanarak lale yetiştiren Erdi Muzaffer'in tarlasını ziyaret etti. Ziyarete Köy muhtarı ve köy halkı da eşlik etti.



Lale tarlasını incelemeleri sırasında Erdi, Muzaffer'den bilgiler alan Vali Dirim, daha sonra köy halkıyla sohbet etti. Tasmacı ve Köyyeri köylerine geçerek burada yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Dirim, burada da köy halkı ile sohbet ederek Kozcağız beldesi Yenihamidiye köyünde bulunan "Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yeni çilek çeşitlerinin demonstrasyonunun uygulandığı İlyas Kocael'in çilek bahçesini gezdi.



Ziyaretinde konuşan Vali Dirim, bu tür yatırımların önemli olduğunu, tarımsal üretimin ve çeşitliliğinin artırılması gerektiğini kaydetti. Vali Dirim, devletin tarımsal üretime desteğinin devam ettiğini de aktardı. - BARTIN