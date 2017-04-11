Bartın'da "Tarım ve İnsan Fotoğraf" Sergisi

Bartın'da, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen "8.Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" sergisi açılışı yapıldı.



Bartın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram, müdürlük binasındaki sergi açılışında yaptığı konuşmada, yarışmanın, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçladığını söyledi.



Yarışmada genel, çiftçi, öğrenci, bakanlık çalışanları, özel bir banka çalışanları ve tematik olmak üzere 6 kategorinin yer aldığını belirten Bayram, şunları kaydetti:



"Tematik kategori, geçen yıl Türkiye'de ilk defa düzenlenen EXPO 2016 Antalya'nın da teması olan 'Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya-Çiçek ve Çocuk' olarak belirlendi. 50 bin lira tutarında ödülü bulunan yarışmaya bu yıl 529 katılımcı, 2 bin 317 eserle katıldı. 18 eser ödül, 120 eser ise sergileme ve albüm çalışması için seçildi. Bu yıl Bartınlı hemşehrimiz Sezai Özaltın 'Çiçek ve Çocuk' Tema Kategorisinde ödül almıştır. Sergi bir hafta boyunca İl Müdürlüğümüzde ziyaretçilere açık olacaktır. Sergimize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim."



Sergi açılışına, Bartın Valisi Nusret Dirim, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan ve kurum müdürleri katıldı.