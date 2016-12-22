Bartın'da "Şehitlere Saygı, Teröre Lanet" Yürüyüşü

Bartın'da, Ülkü Ocakları öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "Şehitlere saygı, teröre lanet" yürüyüşünde, terör olayları protesto edildi.



Kemer Meydanı'nda toplanan 600 kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan atarak yürüyüşe geçti.



Kent merkezinden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan gruptakiler, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.



Ülkü Ocakları Bartın İl Başkanı Emre Önder, burada yaptığı açıklamada, terör örgütlerinin Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmak istediğini söyledi.



Terörü, kendilerine yol olarak seçen terör yandaşlarının boşuna ümitlenmemesi gerektiğini vurgulayan Önder, şunları kaydetti:



"Çok şükür, Türkiye Cumhuriyeti, eline silah alan beline bomba bağlayan teröristlerin hakkından gelecek güce sahiptir. Yaşanınan acılar milletimizi dağıtamayacak, aksine daha da çok birleştirecektir. Türk milleti, kahraman asker ve polisinin her durumda arkasındadır. Terörü, akıttığı kanda boğmak için daha kararlı hale gelmekteyiz. Devletimiz, teröre ve destekçilerine acımazsız şekilde hesap soracaktır. Bu azim ve kararlılıkla tüm hesapları boşa çıkacaktır."



Şehitler için edilen duanın ardından gruptakiler alandan ayrıldı.