Bartın'da Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Bartın'da Sarıkamış Şehitleri 102. yılında Bartın'da düzenlenen anma yürüyüşü etkinliği ile anıldı.



Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliğe anma etkinliğine Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, İl Spor Müdürü Ali Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar Türbe mevkiinde bulunan Bartın Şehitliğine yürüdü. Şehitlikte okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duadan sonra etkinlik sona erdi. - BARTIN