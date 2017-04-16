Bartın'da referandum kutlaması



BARTIN'da anayasa değişikliği referandum u sonucunun açıklanmasının ardından Ak Partili yaklaşık 500 kişilik grup, davul zurna eşliğinde yürüyürek kutlama yaptı.



Ak Partili seçmenler, referandum sonucunu kutladı. Kırtepe Mahallesi'nde bulunan parti binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi, davul zurna eşliğinde yürüdü. Kalabalığa, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Manav da eşlik etti.



Kalabalık, Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı, Yalı mevkisini takiben yürüyerek, tekrar parti binası önüne geldi. Kalabalık, daha sonra dağıldı.