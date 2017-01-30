Bartın'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Bartın'ın Kozcağız beldesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kozcağız beldesine bağlı Bedil köyünde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, buzlanan yolda kayan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan A.K. (46), S.K. (43) ve A.K. (15) yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişi AFAD, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinin koordineli çalışması ile sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralanan 3 kişi ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BARTIN