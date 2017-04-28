Bartın'da Öğrenciler Bin 200 Fidan Dikti

Bartın'da, "Her öğrenci için bir fidan" projesi içinde bin 200 fidanı toprakla buluşturdu.



Bartın Valisi Nusret Dirim, Gecen köyü mevkisinde düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, "Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Müdürlüğümüz bugün burada kendi fidanlarını dikecek. Gençlerimizin de dikili ağaçları olacak. Bu etkinliğin gençlerimizin ağaç ve yeşillik sevgisini kazanma anlamında önemli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bölgemiz tabi ki çok şanslı bir bölge şöyle bir bakıldığında adeta bir yeşillik denizi, her taraftan yeşillik fışkırıyor." diye konuştu.



Dikilen ağaçlar sayesinde gelecek nesillerin bu ağaçlardan faydalanacağını dile getiren Dirim şöyle devam etti:



"Bu bölgeye daha çok gelir getirici ağaçlar dikilecek. Köylülerinde faydalanması söz konusu olacak. Ben Kredi Yurtlar Kurumu'na bu davranışından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanın hayatı boyunca yapması gereken en güzel şeylerden birisinin ağaç dikmek olduğunu düşünüyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin bütün toplumlarda bütün kültürlerde ağaç dikmek teşvik ediliyor.



Ağaç dikmek önemseniyor. Ben de fidan dikim törenlerini önemsiyorum. Sizler de bulunduğunuz bölgelerde bu tarz fidan dikim törenlerine katılın ve fidan dikin. Bizim diktiğimiz ağaçların gölgesinde başka nesiller gelecek başka kuşaklar gelecek ve bu ağaçların gölgesinden, meyvelerinden faydalanacaktır."



Bartın KYK Müdürü Zafer Çakan da, öğrencilerin kendileri adına diktikleri fidanların yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların anısına da fidan diktiklerini aktararak, etkinlikte emeği geçen tüm öğrencilere teşekkür etti.



Etkinlikte üniversite öğrencileri, diktikleri kestane ve ceviz fidanlarının yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.



Törene, Bartın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan, İl Müftüsü Mahmut Gündüz ve öğrenciler katıldı.