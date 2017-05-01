Bartın'da Kültür Sanat

Konya Devlet Tiyatrosu, "Dördüncü Ay" oyununu, 3 Mayıs'ta Bartın'da sahneleyecek.

Bartın'da Kültür Sanat

Konya Devlet Tiyatrosu, "Dördüncü Ay" oyununu, 3 Mayıs'ta Bartın'da sahneleyecek.

Björn Boström'un kaleme aldığı, Alpay Aksum'un yönetmenliğini üstlendiği oyunda, bir gencin aşk hayatında yaşadığı olaylar anlatılıyor.

Ferdi Dalkılı ve Esra Erdemir'in rol aldığı oyun, Bartın Kültür Merkezi'nde 3 Mayıs saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Oyunun biletleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilet gişesinden temin edilebilecek.

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