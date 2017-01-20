Bartın'da Karne Heyecanı

Bartın'da ilk ve orta dereceli okullardaki 30 bin 746 öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Bartın Valisi Nusret Dirim, Gürgenpınarı İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.



Vali Dirim, daha sonra okulun bazı sınıflarını gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.



Karne dağıtım töreninde gazetecilere açıklama yapan Dirim, öğrencilerin karne sevincine ortak olduğunu söyledi.



Bartın'da 30 bin 746 öğrencinin karne aldığını aktaran Dirim, şöyle konuştu:



"Artık çocuklarımız sistemden notlarına bakabiliyorlar. Karne artık biraz daha sembolik gibi ama tabi başarı belgeleri, teşekkür belgeleri ve iftihar belgeleri ömür boyu saklanıyor. Bizler de dosyalarımızda hala saklıyoruz. Bunlar çok güzel hatıralar. Gürgenpınarı aslında Bartın'a da entegre bir okul yani her ne kadar mücavir alan dışında olsa da köy statüsünde olsa da Bartın'dan bir farkı olmadığını düşünüyoruz. Geleceği zaten buranın artık Bartın'ın bir mahallesi olarak devam edecektir. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi bir tatil, iyi bir dinlenme dönemi diliyorum."