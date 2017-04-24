Bartın'da Kan Bağışı Kampanyası

Bartın'da "Damar Yolundan Hayat Yoluna" Projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Bartın Turgut Işık Mesleki ve Teknik Lisesi tarafından başlatılan, Türk Kızılayı Bartın Şubesi ve Karabük Kan Bağış Merkezince yürütülen proje kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırlarda vatandaşların kan bağışları kabul edildi.



Bartın Valisi Nusret Dirim de kampanyaya kan bağışında bulunarak destek verdi.



Tüm Bartın halkını kampanyaya destek vermeye davet eden Dirim, "Vatandaşlarımızın acil durumlarda ihtiyaç duyduğu kan ihtiyacını karşılamak üzere Türk Kızılayı ile yürütülen önemli bir proje. Türk Kızılayı'mız, gerek genel merkez, gerekse bölge temsilcileriyle bugün güçlü bir şekilde buradalar ve kampanyaya destek veriyorlar." dedi.



Kampanyanın 29 Nisan tarihine kadar devam edeceği bildirildi.