Bartın'da Kaçak Avlanan 24 Avcıya Para Cezası

BARTIN'da, Ocak ayında yapılan denetimlerde kaçak avlanan 24 avcıya toplam 26 bin 441 lira para cezası uygulandı.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın İl Şubesi'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Ocak ayında jandarmayla birlikte av sahalarında ve ormanlık alanlarda kaçak avcılara yönelik denetimler yaptı. Kontrol ve koruma amaçlı yapılan denetimlerde kaçak avlanan 24 kişi tespit edildi. Bu kişilere ait 15 av tüfeğine el konuldu. Yaban hayatına ve ekosisteme zarar verdikleri tespit edilen avcılara 14 bin 241 lira idari, 12 bin 200 lira da tazminat olmak üzere toplam 26 bin 441 lira para cezası uygulandı.



- Bartın