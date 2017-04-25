Bartın'da Hamile Kadın ve Eşinin Darbedildiği İddiası

Bartın'da 6 aylık hamile kadın ve eşini darbettiği iddia edilen 2 kişinin yargılanmasına başlandı.



Bartın Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Gökhan (31) ve Öznur Dağdelen (28) çifti ile kendilerini darp ettiklerini öne süren tutuksuz Ç.Ç. (21) ve Z.Y. (22) katıldı.





Gökhan Dağdelen, mahkemedeki ifadesinde, eşiyle yürüyüşe çıktıkları sırada yanlarında gezdirmeye çıkardıkları köpeğin Kemerköprü Mahallesi'nde kaldırım kenarında bekleyen kişilerin yanında havladığını, bunun üzerine hayvanı tasmasından çekerek uzaklaştırdıklarını söyledi.





Bu sırada alkollü olduklarını anladığı kişilerin küfür ettiğini ve aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten Dağdelen, ifadesinde şunları söyledi:





"Alkollü olduklarını gördüğümüz kişilerin yanında çok durmamak için uzaklaştığımız sırada, bu kişiler köpeğin tasmasını çekti ve küfür etmeye başladı. Ardından kavga çıktı. Hamile olan eşim kavgayı ayırmak isterken yere düştü, başını kaldırıma çarptı. Küfür eden kişi ve arkadaşları yere düşen eşime ve bana vurmaya başladı. Eşim, 'hamileyim' diye bağırmasına rağmen karnına da tekme darbesi aldı."



Ç.Ç. de savunmasında, köpeği sevmek istediği sırada Dağdelen'in kendisine küfür ettiğini ve kavganın da bundan dolayı çıktığını öne sürdü.



Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.





İddiaya göre, geçen yıl 28 Nisan'da köpekleriyle yürüyüşe çıkan Gökhan ve Öznur Dağdelen çifti, Kemerköprü Mahallesi'nde kaldırım kenarında bekleyen kişilerin köpeği sevdiği sırada küfür etmesine sinirlenmiş, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan ve 6 aylık hamile eşi yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı.



Olayın ardından kaçan Ç.Ç. (20) ve Z.Y. (21) polis tarafından gözaltına alınmıştı.