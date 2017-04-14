Bartın'da Halk Oylaması Tedbirleri

Bartın'da Başkent EDAŞ tarafından 16 Nisan halk oylaması öncesi ve esnasında sürdürülebilir enerji sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alındığı bildirildi.



Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, halk oylaması öncesi ve sırasında kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamak amacıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve valilikler başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlandığı ve bir dizi tedbirin hayata geçirileceği belirtildi.



Başkent EDAŞ tarafından halk oylaması sürecinde Bartın'da planlı kesinti yapılmayacağı ve enerji sürekliliğini sağlamak adına alternatif enerji besleme planları yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Başkent EDAŞ, en hızlı müdahaleyi sağlamak adına kritik bölgelerde 24 saat nöbetçi ekipleri hazır bulunduracak, saha koordinasyonunun hızla yönetilebilmesi için bas-konuş ve ortak yayın teknolojisini uygulayacak. Başkent EDAŞ ayrıca, halk oylaması süresince oluşturacağı kriz merkezinden olası arızalara anlık müdahaleleri hızlıca koordine edecek, periyodik olarak ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları koordineli olarak bilgilendirecek. Halk oylaması öncesinde oldukça titiz ve kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Başkent EDAŞ, YSK tarafından belirlenen oy sayımı yapılacak, merkezlerin jeneratör ihtiyaçlarına katkıda bulundu, sokak ve cadde aydınlatmalarına kapsamlı bakım yaparak tüm aydınlatmaları yanar hale getirdi. Vatandaşlar aynı zamanda elektrik dağıtım şebekesine ilişkin her türlü konuda 'Alo 186' çağrı merkezi ve resmi twitter kanallarıyla bildirimde bulunulabilecek."