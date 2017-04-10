Bartın'da "Genç Çiftçi Projeleri" Toplantısı

Bartın'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi" konulu toplantı gerçekleştirildi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsettar Bayram, Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal alanın kalkınması ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için yoğun gayret içinde olduklarını söyledi.



Bartın'da çiftçilere geçen yıl 19 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını aktaran Bayram, şunları kaydetti:



"Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (İFAD) tarafından ilimiz bu fon programına dahil edildi. Söz konusu fon ile yüksek rakımlı, kırsal alana yönelik olarak uygulayacağımız projelerle yaşanan göçü tersine çevirerek, işsiz gençlerimizi tarıma yönlendirme arzusu içindeyiz. Bu maksatla meyve bahçe tesisi, seracılık, mantarcılık, yöresel el sanatlarına yönelik projeleri kümelenme sağlayacak şekilde belirli bölgelerimizde uygulayabilirsek, pazarlama kanallarını daha rahat kullanarak rekabetçi bir yapıyı tesis edeceğiz. 'Birlikten kuvvet doğar' diyoruz, bir arada üretmeyi aramızda rekabet olarak görmemeliyiz."



Toplantıya, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.