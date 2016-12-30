Bartın'da Fetö Soruşturmasında 4 Tutuklama

Bartın'da FETÖ/PDY soruşturmasında kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Kozcağız imamın da bulunduğu C.T, Z.I, M.E.U. ve A.F. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN