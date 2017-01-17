Bartın'da Fetö/pdy Soruşturması

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan adli tıp uzmanı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adli Tıp Uzmanı M.D'yi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.



M.D, 9 Ocak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.