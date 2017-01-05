Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, eski İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Demir, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eski İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Demir'i gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Demir, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Demir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demir, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınmıştı.
Bartın'da Fetö/pdy Soruşturması
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, eski İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Demir, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, eski İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Demir, adli kontrol şartıyla salıverildi.
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