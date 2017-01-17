Bartın'da Fetö/pdy Operasyonu

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir adli tıp uzmanı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Adli Tıp Uzmanı M.D'yi gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen M.D, daha sonra adliye sevk edildi.