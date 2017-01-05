Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Demir adliyeye getirildi.
Alınan bilgiye göre, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Demir'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Demir, adliyeye sevk edildi.
Demir'in savcılık sorgusu devam ediyor.
Demir, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınmıştı.
Bartın'da Fetö/pdy Operasyonu
Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Demir adliyeye getirildi.
Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski İl Halk Sağlığı Müdürü Ahmet Demir adliyeye getirildi.
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