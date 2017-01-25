Bartın'da Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin İddianame Hazırlandı

Bartın'da, aralarında eski Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu'nun da yer aldığı tutuklu 18 rütbeli asker hakkında "müebbet hapis" cezası istemiyle iddianame hazırlanarak, mahkemeye sunuldu.



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe gecesi askeri botlarla seyre çıktıkları iddia edilen, aralarında eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu'nun da yer aldığı 18 rütbeli asker hakkında iddianame hazırlandı.



Cumhuriyet savcısı Nazif Yücel tarafından hazırlanan 123 sayfalık iddianamede, eski Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu ve 18 rütbeli asker hakkında "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Binbaşı Kopoycu ve rütbeli askerlerin, Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığındaki botları seyre çıkardığı iddia edilmişti.





İddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, sanıkları yargılanmasına başlanacak.